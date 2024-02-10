Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hintkeneviri) Tasarrufu
09.02.2024 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Lefkoşa’da Metehan Kara Geçiş Kapısında bulunan araç park yeri içerisinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından O.B.(E-28)’nin tasarrufunda yaklaşık 120 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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