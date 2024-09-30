Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hintkeneviri ve Kokain) Tasarrufu: Bir Kişi Tutuklandı

30.09.2024 tarihinde, Güzelyurt-Lefkoşa Anayolu'nda gerçekleştirilen rutin trafik kontrolü sırasında, şüpheli bir sürücü üzerinde yapılan arama sonucunda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olay, saat 00.30 sıralarında Mevlevi Çemberi üzerinde meydana geldi.

Rutin Kontrolde Şüpheli Hareketler Dikkat Çekti

Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri, rutin bir trafik kontrolü kapsamında B.G. (E-28) isimli sürücünün aracını durdurdu. Sürücünün şüpheli hareketleri polis ekiplerinin dikkatini çekti ve bunun üzerine araçta arama yapıldı.

Hintkeneviri ve Kokain Ele Geçirildi

Araçta yapılan arama sonucunda, B.G.’nin tasarrufunda yaklaşık bir gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile yaklaşık bir gram kokain türü uyuşturucu madde bulundu. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler emare olarak alındı ve B.G. polis tarafından tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.