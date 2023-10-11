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Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Kokain) Tasarrufu

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10.10.2023 tarihinde, Lefkoşa’da Metehan Kara Geçiş Kapısında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında...
Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Kokain) Tasarrufu

10.10.2023 tarihinde, Lefkoşa’da Metehan Kara Geçiş Kapısında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, GKRY bölgesinden KKTC’ye geçiş yapan M.D.(E-42) üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 22 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen B.H.(K-38)’nin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada ise, yaklaşık 1 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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