Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Kokain) Tasarrufu

10.10.2023 tarihinde, Lefkoşa’da Metehan Kara Geçiş Kapısında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, GKRY bölgesinden KKTC’ye geçiş yapan M.D.(E-42) üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 22 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen B.H.(K-38)’nin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada ise, yaklaşık 1 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.