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Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Kokain Ve Hintkeneviri) Tasarrufu

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Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Kokain Ve Hintkeneviri) Tasarrufu
Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Kokain Ve Hintkeneviri) Tasarrufu

3.10.2022 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, Hamitköy’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon (Karanlık Operasyonu) sonucu; ağaçlar altında gizlenmiş vaziyette bulunan yaklaşık 8 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 25 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 adet hassas teraziyi almak için olay yerine gelen Ö.E.(E-20), C.G.(E-28), U.K.(E-18) ve K.M.B.(E-20) suçüstü tespit edilerek tutuklanmışlardır.

 

Bahse konu şahısların olay yerine gelmekte kullandıkları araçta yapılan aramada ise; içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 2 adet ucu yanık sarma sigara ve 1,5 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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