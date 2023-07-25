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Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Kokain ve Hintkeneviri) Tasarrufu 

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Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Kokain ve Hintkeneviri) Tasarrufu 
Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Kokain ve Hintkeneviri) Tasarrufu 

24.07.2023 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, A.K.(E-47)’nin tasarrufunda yaklaşık 30 gram ağırlığında kokain türü ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen A.T. (K-37)’nin ikametgahında yapılan aramada ise, yaklaşık 4 gram ağırlığında kokain türü ve yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
 

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