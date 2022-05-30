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Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Metamfetamin) Tasarrufu

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Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir. 
Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Metamfetamin) Tasarrufu

29.05.2022 tarihinde, saat  21:30 sıralarında, Gazimağusa’da Tepebaşı Sokak üzerinde, park halinde bulunan bir araç içerisinde polis tarafından şüpheli vaziyette görülen M.A.(E-38), Ö.U.(E-40) ve Z.D.(E-41) kimlik kontrolü için araçtan indirildikleri sırada, Z.D.’nin tasarrufunda bulunan satışa hazır paketler haline getirilmiş, yaklaşık 4 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanınlan bir adet pipoyu aracın altına attığı tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir. 

 

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