Kanunsuz uyusturucu madde (senteteik cannabinoid) tasarrufu (gelişme)

02.12.2019 tarihinde, Mormenekşe’de, H.H.(K-37)’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, yaklaşık 200 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare olarak alındığı ve adı edilenin tutuklandığı bildirilmişti.

Yürütülen ileri soruşturmada H.H.(K-37)’nin olayla bağlantısı olmadığı tespit edildiğinden serbest bırakılmıştır. Söz konusu uyuşturucu maddenin benzer suçtan dolayı merkezi cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak bulunan H.H.H. (E-35)’ye ait olduğu tespit edilerek bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen S.K.(E-60) ise tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.