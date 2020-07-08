Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Sentetik Cannabinoid) Tasarrufu

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme

Müdürlüğü ekipleri tarafından E.A.(K-27) ve E.K.(E-31)’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan arama sırasında E.A. tasarrufunda bulunan yaklaşık 30 gram ağırlığındaki sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi ikametgahın penceresinden aşağıya attığı sırada tespit edilmiştir. Akabinde söz konusu ikametgahta yapılan aramada yaklaşık 20 gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.