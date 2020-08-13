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Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Sentetik Cannabinoid) Tasarrufu

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Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Sentetik Cannabinoid) Tasarrufu
Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Sentetik Cannabinoid) Tasarrufu

12.08.2020 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Lefkoşa’DA F.D.(E-48)’nin ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık yarım gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.

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