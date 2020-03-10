Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrrufu

09.03.2020 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Göçmenköy’de Şht. Özkan Mustafa Sokak üzerinde
devriye halindeki polis ekibi tarafından şüpheli olarak görülen E.M.H.A.D.(E-20)’nin üzerinde ve
tasarrufunda bulunan sırt çantası içerisinde yapılan aramada, yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.
Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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