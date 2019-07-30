  • BIST 103.114
  • Altın 256,640
  • Dolar 5,5828
  • Euro 6,2244
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu: 1 tutuklu

» »
Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu: 1 tutuklu
Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu: 1 tutuklu

Dün, saat 23.00 sıralarında, Dörtyol’da şüpheli vaziyette görülen V.S.(E-22)’nin  kullanımında bulunan araçta polis tarafından yapılan aramada yaklaşık 2.5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan tütünle karışık ucu yanık bir adet sarma sigara bulunarak emare olarak alındı

V.S tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Taçoy: "Halkta KIB-TEK personeli hakkında olumsuz tepkiler var"30 Temmuz 2019 Salı 11:02
  • Tatar'dan Mitsotakis'e eleştiri30 Temmuz 2019 Salı 10:35
  • Erenköy Direnişi’nde şehit düşenler için 9 Ağustos’ta mevlit okutulacak30 Temmuz 2019 Salı 09:54
  • 1. Sinevizyon Uluslararası Kısa Film Festivali 11 Eylül’de...30 Temmuz 2019 Salı 09:44
  • 18 sahte vekaletname daha bulundu30 Temmuz 2019 Salı 09:31
  • Detay Gazetesi bugün ne Manşet attı? 30 Temmuz 2019 Salı30 Temmuz 2019 Salı 09:27
  • Taner Ulutaş'tan 'Sahibine Mesajlar'30 Temmuz 2019 Salı 09:17
  • Akansoy'dan Özersay'ın açıklamasına kara leke benzetmesi29 Temmuz 2019 Pazartesi 18:28
  • "Anayasa mahkemesinin HP'yle ilgili kararına saygılıyız. Usül yanlışsa yasayla yapacağız"29 Temmuz 2019 Pazartesi 17:33
  • Sungur: “Emlakçılar Birliği Yasası’nın geçmesi şart”29 Temmuz 2019 Pazartesi 17:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti