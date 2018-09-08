Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre
Lefkoşa’da O.A. (E-25)’nın ikametgahında polis tarafından yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 100 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
07.09.2018 tarihinde, saat 15.00 sıralarında, Girne’de Y.T.’nin (E-29) üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunmuştur. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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