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Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu

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Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu
Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu

 28.03.2019 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Girne’de M.W.A.A.(E-25)’nın kullanımında bulunan araçta polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile  içerisinde tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alındı.

Yine 28.03.2019 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, Gazimağusa’da, Emre Sonay Sokak üzerinde devriye halinde bulunan polis ekibi tarafından B.F.(E-26) üzerinde yapılan kontrolde,  içerisinde tütünle karışık uyuşturucu olduğuna inanılan bir aet sarma sigara ve yaklaşık bir gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Her iki olayda da polis soruşturması sürüyor

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