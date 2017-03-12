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Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu: 2 kişi tutuklandı

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Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu: 2 kişi tutuklandı
Bir araçta yolcu olarak bulunan B.B. ve Ercan'dan adaya uyuşturucu ile birlikte girmeye çalışan S.S. tutuklandı.

   Polis basın bülteninden alınan bilgiye göre 12.03.2017 tarihinde, saat 00:05 sıralarında, Ziyamet-İskele anayolunda polis tarafından yapılan kontrolde, bir araçta yolcu olarak bulunan B.B.'nin  üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda 2 gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Adı edilen tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

11.03.2017 tarihinde, saat 15.00 sıralarında, Ercan Havaalanından KKTC'ne giriş yapmakta olan S.S.’nin üzerine Narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi sonucu üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda toplam 35 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap bulunarak emare olarak alınmıştır. Adı edilen tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

 

 

 

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