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Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu : 2 kişi tutuklandıi 1 kişi ise aranıyor

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Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu : 2 kişi tutuklandıi 1 kişi ise aranıyor
Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu : 2 kişi tutuklandıi 1 kişi ise aranıyor

Dün, saat 10:00 sıralarında, Gazimağusa’da, 15 Ağustos Bulvarı üzerinde, U.E.T.(E-36)’nin kullanımında bulunan araç polis tarafından kontrol maksatlı durdurulduğu sırada, araca polisin yaklaştığını gören U.E.T. ve araçta yolcu olarak bulunan A.Y. (E-34) tasarruflarında bulunan, içerilerinde tütünle karışık uyuşturucu olduğuna inanılan birer adet sarma sigarayı araç dışına attıkları tespite edilldi.

Akabinde  araçta polis tarafından yapılan aramada, içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 3 adet sarma sigara izmariti bulunarak  emare olarak alındı.

U.E.T. ve araçta diğer bir yolcu olarak bulunan Y.T. (E-25) tutuklanırken, olay yerinden koşarak kaçan A.Y ise aranıyor.

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