Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu

11.11.2019 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Lefkoşa’da, Şht. Albay Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde devriye halinde olan suç önleme hizmetleri ekipleri tarafından şüpheli halde görülen S.K.(E-21)’nin kullanımında bulunan araç kontrol maksatlı durdurulmuştur. Bahse konu şahıs ile araçta yolcu olarak bulunan R.Y.(E-25)’nin üzerinde ve araçta yapılan aramada yaklaşık 100 mlgr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Yine 11.11.2019 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu M.O.S.(E-31)’nin kullanımında bulunan araçta ve üzerinde yapılan aramada yaklaşık 9 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan madde ile içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri olduğuna inanılan bir adet sigara bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Her iki olayla ilgili soruşturmalar devam ediyor.