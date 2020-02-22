Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu

21.02.2020 tarihinde, saat 12:15 sıralarında Göçmenköy’de Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde
Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince A.W.H.A.(E-27)’nın kullanımında bulunan araçta
ve araçta yolcu olarak bulunan O.T.M.İ.(E-22) ile İ.A.M.(E-24)’nin üzerlerinde yapılan aramada; yaklaşık
60 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak
alınmıştır.
Ayni gün bahse konu şahısların kalmakta oldukları iki ayrı ikametgahta yapılan aramada yaklaşık
50 Gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde yaklaşık 20
miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde hintkeneviri türü
uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet hassas tartı cihazı, plastik tepsi içerisinde hintkeneviri
türü uyuşturucu olduğuna inanılan kalıntılar ile yaklaşık yarım gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu
olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup
soruşturma devam etmektedir.
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