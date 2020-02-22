Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu

21.02.2020 tarihinde, saat 12:15 sıralarında Göçmenköy’de Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince A.W.H.A.(E-27)’nın kullanımında bulunan araçta

ve araçta yolcu olarak bulunan O.T.M.İ.(E-22) ile İ.A.M.(E-24)’nin üzerlerinde yapılan aramada; yaklaşık



60 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak

alınmıştır.



Ayni gün bahse konu şahısların kalmakta oldukları iki ayrı ikametgahta yapılan aramada yaklaşık

50 Gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde yaklaşık 20

miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde hintkeneviri türü



uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet hassas tartı cihazı, plastik tepsi içerisinde hintkeneviri

türü uyuşturucu olduğuna inanılan kalıntılar ile yaklaşık yarım gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu

olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup



soruşturma devam etmektedir.