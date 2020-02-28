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Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu

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Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu
Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu

27.02.2020 tarihinde, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri
tarafından M.K.(E-29)’nin ikametgahında yapılan aramada, yaklaşık 3 gram ağırlığında sentetik
cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde tütün ile karışık sentetik
cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 4 adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır.

 Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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