Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu

27.02.2020 tarihinde, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri
tarafından M.K.(E-29)’nin ikametgahında yapılan aramada, yaklaşık 3 gram ağırlığında sentetik
cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde tütün ile karışık sentetik
cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 4 adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır.
Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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