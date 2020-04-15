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Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu

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Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu
Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu

14.04.2020 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Haspolat’ta devriye halinde bulunan bir polis ekibi
tarafından S.G.(E-35)’nin kullanımında bulunan araç kontrol maksatlı durdurularak söz konusu şahıs ve aynı araçta yolcu olarak bulunan A.U.R.(E-30)’nin şüpheli hareketleri üzerine bahse konu araçta yapılan aramada; yaklaşık 1.5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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