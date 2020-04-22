Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu

21.04.2020 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Demirhan’da polis tarafından yapılan denetimler
sırasında, A.D.(E-41) kullanımındaki ve A.O.Y.(E-42) ve A.O.A.(E-39)’nın yolcu olarak bulunduğuaraç kontrol maksatlı durdurulup yapılan kontrolde geçerli mazeretleri olmaksızın sokağa çıktıklarıtespit edilip karakola celp edildikleri sırada A.D’nin tasarrufunda bulunan yaklaşık 25 gram ağırlığındahintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi otlar içerisine attığı tespit edilmiştir.
Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.