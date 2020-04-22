  • BIST 98.129
  • Altın 378,468
  • Dolar 6,9687
  • Euro 7,5689
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu

» »
Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu
Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu

21.04.2020 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Demirhan’da polis tarafından yapılan denetimler
sırasında, A.D.(E-41) kullanımındaki ve A.O.Y.(E-42) ve A.O.A.(E-39)’nın yolcu olarak bulunduğuaraç kontrol maksatlı durdurulup yapılan kontrolde geçerli mazeretleri olmaksızın sokağa çıktıklarıtespit edilip karakola celp edildikleri sırada A.D’nin tasarrufunda bulunan yaklaşık 25 gram ağırlığındahintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi otlar içerisine attığı tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TC Dışişleri Sözcüsü:Doğu Akdeniz’de Ülkemizin Haklarını Korumaya Devam Edeceğiz22 Nisan 2020 Çarşamba 08:51
  • Polisten Sis Uyarısı22 Nisan 2020 Çarşamba 08:40
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar22 Nisan 2020 Çarşamba 08:40
  • Bakanlar Kurulundan iki yeni karar22 Nisan 2020 Çarşamba 00:33
  • YKP: Virüsten kurtuluş var ya diğerleri?21 Nisan 2020 Salı 22:16
  • TIP-İŞ: Sağlık personeline düzenli test yapılmıyor21 Nisan 2020 Salı 20:53
  • Özersay: Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye gelmek isteyen Rumların durumu yarın Bakanlar Kurulunda ele alınacak21 Nisan 2020 Salı 20:32
  • Belediyeler ortak mücadele yürütüyor21 Nisan 2020 Salı 20:02
  • Devlet Hastranesinde malzemeler yağmalandı iddiaları doğru değil21 Nisan 2020 Salı 19:43
  • KKTC'de bugün:317 test vaka yok21 Nisan 2020 Salı 19:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti