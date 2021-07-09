Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu

08.07.2021 tarihinde, saat 18:45 sıralarında, Hamitköy’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu D.T.M.(E-26) ’nin kullanımında bulunan araçta ve araçta yolcu olarak bulunan T.I.M.(E-24) ve K.C.M.(E-26)’nin üzerlerinde yapılan aramada yaklaşık 60 gram ağırlığında satışa hazır vaziyette hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.

Ayni gün D.T.M. (E-23)’nin Lefkoşa’da kalmakta olduğu ikametgahında yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.

Yürütülen ileri soruşturmada meselede bağlantısı olduğu tespit edilen K.C.H.(E-23)’nin ikametgahında yapılan aramada ise yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar ile birlikte mesele ile ilgili olarak bağlantısı olduğuna inanılan L.N.A.(K-26) ve D.Z.M. (E-26) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.