Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu

Polis Basın Subaylığı açıkladı: 26.11.2021 tarihinde, Gazimağusa' da, Ö.D.(E-58)’nin ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan arama neticesinde yaklaşık 2 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak emare alınmıştır.
Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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