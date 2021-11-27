  • BIST 1.776,41
  • Altın 702,32
  • Dolar 12.2478
  • Euro 13.8849
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKADSÖ'den korkutan "Avrupa" uyarısı: 700 bin kişi daha ölebilir

Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu

» »
Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Sentetik Cannabinoid) Tasarrufu
Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu

Polis Basın Subaylığı açıkladı: 26.11.2021 tarihinde, Gazimağusa' da, Ö.D.(E-58)’nin ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan arama neticesinde yaklaşık 2 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak emare alınmıştır.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Meyhane olacağı doğru değil, müze-kafe düşünülüyor"17 Kasım 2021 Çarşamba 20:51
  • Mutluyaka'da kaza, 1 yaralı!17 Kasım 2021 Çarşamba 15:37
  • “Şömineli Ev”in restoran amaçlı kiralanması protesto edilecek17 Kasım 2021 Çarşamba 10:53
  • Doç. Dr. Ege Uluca Tümer ‘Şömineli Ev’ hakkında açıklama yayınladı16 Kasım 2021 Salı 16:14
  • Eylem Var15 Kasım 2021 Pazartesi 18:06
  • Kıbrıs Zafere Doğru Dizisinin Oyuncuları, Kıbrıslı Türklerin Cumhuriyet Bayramı'nı Kutladı15 Kasım 2021 Pazartesi 14:47
  • Gazimağusa’da tutuklama11 Kasım 2021 Perşembe 14:13
  • 4 Yıl Önce İşlenen Cinayetin Zanlısı Yakalandı09 Kasım 2021 Salı 16:03
  • Mağusa ve Güzelyurt’ta elektrik kesintisi!09 Kasım 2021 Salı 10:01
  • Mağusa Kent Müzesi Girişim Grubu: Şömineli Ev’in restoran/kafe olarak kiralanması kabul edilebilir değil08 Kasım 2021 Pazartesi 15:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti