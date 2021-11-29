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Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu

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Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu
Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu

Polis Basın Subaylığı açıkladı: 28.11.2021 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu Güvercinlik kavşağı yakınlarında devriye halinde bulunan bir polis ekibi tarafından, yol kenarında park halindeki araç içerisinde bulunan M.G.(E-49) ve M.N.(E-43)’nin şüpheli hareketleri üzerine konu araçta yapılan aramada; yaklaşık 2.5 gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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