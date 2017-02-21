Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu: 3 kişi tutuklu

Narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi sonucu fark edildiler...

Polis basın bülteninden alınan bilgiye göre (20.02.2017) tarihinde, saat 13.30 sıralarında, Ercan Havaalanı’nda KKTC'ye giriş yapan M.Ç. ve P.S.E.’ye narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi sonucu adı edilenlerin üzerlerinde yapılan aramada; M.Ç’nin tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında, P.S.E’nin tasarrufunda ise yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir

20.02.2017 tarihinde, saat 09.00 sıralarında, Girne Turizm Limanı’ndan KKTC'ye giriş yapan O.A’ ya narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi üzerine, adı edilenin üzerinde yapılan aramada yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir