Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu

1. 15.02.2023 tarihinde, saat 17.00 sıralarında, Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından R.Ö.(E-33)’nün kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada yaklaşık 120 gram ağırlığında Metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 15.02.2023 tarihinde, saat 22.00 sıralarında, Gazimağusa'da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, D.S.(E-28) ve F.G.(E-31)’nin üzerlerinde ve bulundukları araç içerisinde yapılan arama neticesinde, yaklaşık 160 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.