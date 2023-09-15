Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu

14.09.2023 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, H.O.(E-33)’nun kullanımındaki ve R.G.(E-45) ile S.K.(E-34)’nin yolcu olarak bulunduğu araçta ve üzerlerinde yapılan aramada, tasarruflarında MDMI türü uyuşturucu içeriğine inanılan 2 adet hap, yaklasık 3 gram ağırlığında metamfetamin türü ile yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduguna inanilan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.
Yürütülen ileri soruşturmada, mesele ile ilgili bağlantısı olduğu tespit edilen A.D.(E-24)’nin tasarrufunda ise üzerinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan kağıt parçası bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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