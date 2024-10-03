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Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu, 5 ilçede operasyonb

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Uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında, ülke genelinde yapılan operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, birçok kişi tutuklandı. İşte detaylar:
Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu, 5 ilçede operasyonb

Uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında, ülke genelinde yapılan operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, birçok kişi tutuklandı. İşte detaylar:

1. İskele’de Operasyon:

02 Ekim 2024 tarihinde saat 21:30 sıralarında, İskele Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından Onay Fadıl Demirciler Caddesi üzerinde gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli hareketlerde bulunan R.O.O. (E-23) ve G.D.E. (E-28) adlı şahıslar durduruldu. Şahısların üzerlerinde ve Gazimağusa'daki ikametgahlarında yapılan aramada; satışa hazır halde paketlenmiş yaklaşık 40 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve bir adet hassas terazi ele geçirildi. Her iki şahıs da tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

2. Girne’de Narkotik Operasyonu:

Aynı gün, saat 17:45 sıralarında, Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından M.F.Y. (E-26) ve H.Ö. (E-25)’nün ikametgahında yapılan aramada; yaklaşık 12 gram kokain, 30 gram hintkeneviri, 26 adet MDMA hap, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan 2 hassas terazi ve çeşitli miktarlarda nakit para ele geçirildi. Polis, uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 54.490 TL, 770 ABD Doları ve 80 Sterlin tutarındaki paraya da el koydu. Şahıslar tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

3. Lefkoşa’da Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi:

Yine 02 Ekim 2024 tarihinde, Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Y.B. (E-34)’nin ikametgahında yapılan aramada yaklaşık 44 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi. Şahıs tutuklandı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

4. Gazimağusa’da Uyuşturucu Operasyonu:

03 Ekim 2024 tarihinde saat 10:00 sıralarında, Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından İ.T. (E-31)’nin üzerinde yapılan aramada yaklaşık 30 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu içerdiğine inanılan kağıtlar bulundu. Şahıs tutuklandı ve soruşturma sürüyor.

5. Güzelyurt - Lefkoşa Anayolu Üzerinde Trafik Kontrolü:

03 Ekim 2024 tarihinde saat 09:30 sıralarında, Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından Serhatköy Mevkii'nde gerçekleştirilen rutin trafik kontrolleri sırasında, sürat limitini aşan K.D. (E-21) durduruldu. Şüpheli hareketleri üzerine yapılan aramada, aracında ve üzerinde yaklaşık 1 gram hintkeneviri ve uyuşturucu madde içerdiğine inanılan elle sarılmış bir sigara ele geçirildi. Araçta yolcu olarak bulunan E.A. (E-22) da olayla bağlantılı olarak tutuklandı. Soruşturma devam etmektedir.

Bu olaylarla ilgili tüm soruşturmalar polis tarafından derinleştirilmeye devam ediliyor.

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