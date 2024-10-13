Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu, Alma ve Verme Operasyonu Sonucunda Tutuklamalar

12 Ekim 2024 tarihinde saat 20:00 sularında, Gemikonağı’nda Ecevit Caddesi üzerinde gerçekleştirilen polis operasyonunda, kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu, alma ve verme suçlarına karıştıkları tespit edilen dört kişi tutuklandı. Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı ekiplerin düzenlediği bu operasyon, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Operasyon ve İlk Bulgular

Operasyon sırasında polis, M.B. (K-25)’yi tasarrufunda yaklaşık 0,7 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulundururken tespit etti. Aynı anda bu maddeyi, Ç.B.A. (K-21) ve Ş.D. (K-24)’ye verdiği esnada suçüstü yakalanan M.B., polis tarafından gözaltına alındı. Söz konusu uyuşturucu madde polis tarafından emare olarak alındı.

Detaylı Aramalar ve Ek Deliller

Operasyonun devamında polis ekipleri, M.B.’nin üzerinde, ikametgahında ve olayla bağlantısı olduğu belirlenen D.Ö. (E-27)’nün evinde aramalar gerçekleştirdi. Yapılan aramalar sonucunda toplamda 26,5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucu kalıntısı bulunduğu düşünülen 3 adet öğütücü, bir hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4000 TL nakit para da ele geçirildi.

Soruşturma ve Gözaltılar

Polis ekipleri, olayla bağlantılı olduğu belirlenen F.A. (E-20)’yi de gözaltına aldı. Operasyon kapsamında tutuklanan tüm şahıslar, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımıyla ilgili olarak yargılanacak. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, polis yetkilileri uyuşturucu ticareti ve kullanımına karşı kararlı mücadelelerinin süreceğini vurguladı.

Uyuşturucu ticaretine karşı yürütülen bu operasyon, yetkililerin uyuşturucunun yayılmasını önlemek amacıyla yaptığı çalışmaların ne kadar kapsamlı ve titiz bir şekilde sürdürüldüğünü bir kez daha ortaya koydu.