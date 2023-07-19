Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu

19.07.2023 tarihinde, 12:00 sıralarında, Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon (Panzehir Operasyonu) sonucu, D.A.A.(E-28)’nın tasarrufunda yaklaşık 600 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve MDMA türü uyuşturucu içerdiğine inanılan 10 adet tam ile 1 adet yarım hap ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 26.135 TL ve 20 Euro nakit para bulunarak emare olarak alınmıştır.
Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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