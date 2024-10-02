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Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu Operasyonları

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Kıbrıs genelinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanımını ve ticaretini önlemeye yönelik düzenlenen operasyonlarda önemli bulgular elde edildi.
Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu Operasyonları

Kıbrıs genelinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanımını ve ticaretini önlemeye yönelik düzenlenen operasyonlarda önemli bulgular elde edildi.

01 Ekim 2024 tarihinde farklı bölgelerde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda çeşitli miktarlarda hintkeneviri, MDMA ve kokain gibi uyuşturucu maddeler ele geçirildi ve birçok kişi tutuklandı.

  1. Gönyeli Yenikent’te Hintkeneviri Yetiştiriciliği: 01 Ekim 2024 tarihinde Gönyeli Yenikent’te Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan bir operasyon sonucu, M.İ.H.M. (E-53) isimli şahsın evinde saksı içerisinde yetiştirilmiş hintkeneviri bitkisi bulundu. Bunun yanı sıra, yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve bir metal arama dedektörü de ele geçirildi. Saksıda yetiştirilen hintkeneviri, uyuşturucunun yerel düzeyde üretildiğine işaret ederken, metal dedektörün ne amaçla kullanıldığı henüz bilinmiyor. Bu olayla ilgili soruşturma devam etmekte olup, M.İ.H.M. tutuklanmıştır.

  2. Gemikonağı’nda Uyuşturucu Madde ve Cihazlarla Yakalanan Grup: Aynı gün, saat 16.10 sıralarında, Lefke Polis Karakolu ekipleri, Gemikonağı’nda devriye görevini yerine getirirken Şht. Salahi Mehmet Sokak üzerinde şüpheli hareketler sergileyen J.H.R.N. (E-24) isimli şahsı fark etti. Şahsın üzeri arandığında, yaklaşık 14 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulundu. Ayrıca ikametgahında yapılan aramada, tütün ile karışık uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 1 adet elle sarılmış sigara, 1 adet öğütücü ve 1 adet hassas terazi de ele geçirildi. Soruşturma kapsamında J.H.R.N. ile birlikte mesele ile bağlantılı olduğuna inanılan M.B.S. (E-22), C.S.M. (E-23) ve S.M. (E-23) isimli şahıslar da tutuklandı. Öğütücü ve hassas terazi, uyuşturucu maddelerin ticari amaçla kullanıldığına dair şüpheleri artırdı.

  3. Trafik Kontrolünde Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi: Aynı günün ilerleyen saatlerinde, saat 23.10 civarında, Gemikonağı’nda Ecevit Caddesi üzerinde Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından yapılan rutin kontroller sırasında O.A. (E-35) isimli şahıs kontrol için durduruldu. Şüpheli hareketleri nedeniyle aracında ve üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve tütün ile karışık uyuşturucu içerdiğine inanılan 1 adet elle sarılmış sigara ele geçirildi. Bu küçük miktardaki maddelerin dahi ele geçirilmesi, güvenlik güçlerinin uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılığını ortaya koyuyor.

  4. İskele’de Çoklu Uyuşturucu Ele Geçirilmesi: 01 Ekim 2024 tarihinde İskele’de gerçekleştirilen bir başka operasyonda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri B.A. (E-28) ve M.B. (K-22) isimli iki kişinin tasarruflarında çoklu uyuşturucu madde buldu. Yaklaşık 10 gram hintkeneviri, 1 gram MDMA ve 1 gram kokain olduğu değerlendirilen maddeler ele geçirildi. Bu farklı türdeki uyuşturucuların bir arada bulunması, uyuşturucunun sadece kullanımı değil, ticaretine yönelik bir planın da olabileceğine işaret ediyor. B.A. ve M.B. de tutuklanmış olup, soruşturma derinleştirilmektedir.

Yorum ve Değerlendirme: Bu operasyonlar, uyuşturucu madde ile mücadelenin kapsamlı bir şekilde sürdürüldüğünü gösteriyor. Özellikle yerel üretimin de tespit edilmesi ve çeşitli cihazların bulunması, uyuşturucunun sadece dışarıdan değil, içeriden de kaynaklanabileceğini ortaya koyuyor. Her bir olayda gözaltına alınan şahıslarla ilgili soruşturma devam ederken, emniyet güçlerinin uyuşturucu madde kullanımını ve ticaretini önlemek amacıyla çalışmalarını sıkı bir şekilde sürdürdüğü anlaşılıyor.

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