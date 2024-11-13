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Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu ve İkamet İzni Olmaksızın KKTC’de Bulunma

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Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu ve İkamet İzni Olmaksızın KKTC’de Bulunma
Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu ve İkamet İzni Olmaksızın KKTC’de Bulunma

10 Kasım 2024 tarihinde saat 17:00 sularında, Gazimağusa’da F.K. (23 yaşında kadın) isimli şahsın ikamet ettiği evde polis ekipleri tarafından yapılan aramada, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğu düşünülen iki rulo banknot ele geçirildi. Emare olarak alınan banknotlarla ilgili yapılan soruşturmada, olayla bağlantısı olduğu belirlenen S.M. (29 yaşında erkek) ve R.M.Ö. (24 yaşında erkek) tespit edilerek gözaltına alındı.

Polis ekipleri, zanlı S.M.'nin İskele’de kaldığı adrese de bir arama düzenledi. Bu aramada, uyuşturucu madde kalıntısı içerdiği düşünülen bir adet sigara bulundu ve emare olarak el konuldu. Ayrıca yapılan muhaceret kontrolü sonucunda S.M. ve R.M.Ö.'nün KKTC'de ikamet izni olmaksızın bulundukları ortaya çıktı. Her iki zanlının yasal statüleri olmadan ülkede kaldıkları tespit edilerek yasal işlemler başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

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