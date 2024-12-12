KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFUNA BÜYÜK DARBE

BEYARMUDU KARA GEÇİŞ KAPISI'NDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

11 Aralık 2024 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Beyarmudu Kara Geçiş Kapısı’nda Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden (GKRY) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) geçiş yapan S.T. (E-34) adlı şahsın aracında arama yapıldı. Yapılan aramada, tasarrufunda toplam 10 gram ağırlığında hintkeneviri ve 25 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde tespit edilerek emare olarak alındı. Şahıs tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

GİRNE'DE İKİ ŞAHSA AİT EVDE UYUŞTURUCU BULUNDU

Aynı gün saat 18:00 sıralarında, Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından S.R.G. (K-24) ve U.K. (E-20) isimli şahısların birlikte kaldıkları evde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, yaklaşık 10 gram kokain, 4 gram hintkeneviri, uyuşturucu içerikli olduğu düşünülen dört adet hap, uyuşturucu madde kalıntısı bulunan hassas terazi ve öğütücü ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 400 ABD doları ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

LEFKOŞA’DA ŞÜPHELİ ŞAHISLAR ÜZERİNDE VE EVLERİNDE UYUŞTURUCU BULUNDU

Lefkoşa’da 11 Aralık 2024 saat 20:00 sıralarında, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan H.K. (E-17) isimli şahsın üzerinde yapılan aramada yaklaşık 1 gram hintkeneviri ele geçirildi. Ardından Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, meseleyle bağlantılı olduğu tespit edilen A.U.G. (E-40) ve M.F.F.A. (E-20) isimli şahısların üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada toplamda 14 gram hintkeneviri bulundu. Şahıslar tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği açıklandı.