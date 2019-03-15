  • BIST 102.753
  • Altın 229,200
  • Dolar 5,4635
  • Euro 6,1834
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan 2 kişi tutuklandı

» »
Kanunsuz uyuşturucu madde bulundurmaktan dün Gazimağusa ve Lefkoşa’da 2 kişi tutuklandı.
Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan 2 kişi tutuklandı

Polisten yapılan açıklamaya göre, dün 13.00-14.15 saatleri arasında, Gazimağusa’da A.C. (E-25)’nin kalmakta olduğu ikametgahta polis tarafından yapılan aramada, 8 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı. A.C tutuklandı.

Saat 12:00 sıralarında ise, Lefkoşa’da Z.K.(E-23)’nin ikametgahında ve üzerinde yapılan aramada, içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan elle sarılmış sigara izmariti ve yaklaşık bir gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Z.K tutuklandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özersay, güvenlik, vatandaşlık ve ülke nüfusuyla ilgili açıklamalarda bulundu15 Mart 2019 Cuma 10:32
  • Naim cinayetinde detaylar ortaya çıkıyor15 Mart 2019 Cuma 10:18
  • Cinayetle ilgili 1 kişi tutuklandı!15 Mart 2019 Cuma 10:04
  • Bu bölgelere elektrik verilemeycek15 Mart 2019 Cuma 09:52
  • Cezaevi kapısında grev!15 Mart 2019 Cuma 09:44
  • Özersay: Başkanlar Cumhurbaşkanlığına aday olursa hükümette sorun çıkmaz diyemem...15 Mart 2019 Cuma 09:32
  • Taner Ulutaş'tan, sahibine mesajlar15 Mart 2019 Cuma 07:27
  • Özersay: 50 yıldır süren görüşmeler sonuç vermedi, halka gerçeği söylemeliyiz14 Mart 2019 Perşembe 20:59
  • Erhürman: Reform süreci sancısız olmaz14 Mart 2019 Perşembe 20:44
  • Dikkat bu bölgelerde elektrik olmayacak!14 Mart 2019 Perşembe 20:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti