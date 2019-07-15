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Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan 2 kişi tutuklandı

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Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan 2 kişi tutuklandı
Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan 2 kişi tutuklandı

12.07.2019 tarihinde, 17:20-19:30 saatleri arasında, Girne’de L.U.A.(E-26)’nın kalmakta olduğu ikametgahta polis tarafından yapılan aramada; yaklaşık 1.5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 3 adet ucu yanık sarma sigara izmariti, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri  olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı Bahse konu şahıs tutuklandı.

 Akabinde arama yapmak için M.D.M.’nin kalmakta olduğu ikametgaha gidildiği anda, söz konusu ikametgah içerisinde bulunan E.L.D.(E-33) polisleri fark etmesi üzerine, tasarrufunda bulunan yaklaşık 1 gram ağırlığındaki tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi attığı esnada tespit edilerek suçüstü tutuklandı

Daha sonra ikametgahta yapılan aramada, üzerlerinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 adet kağıt parçası ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet sarma sigara izmariti bulunarak emare olarak alındı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi

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