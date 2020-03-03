Kanunsuz uyuşturucu madde(hintkeneviri) tasarrufu

1. 02.03.2020 tarihinde saat 14:30 sıralarında Ercan Havalimanı'ndan KKTC'ye giriş yapan E.D.(E-29)’ye narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi sonucu üzerinde yapılan aramada; yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.



2. 02.03.2020 tarihinde, saat 14:30 sıralarında Lefkoşa’da K.C.U.(E-31)’nun kalmakta olduğu ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada; yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.