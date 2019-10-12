Kanunsuz uyuşturucu madde(sentetik cannabinoid) tasarrufu

. 11.10.2019 tarihinde saat 13:00 sıralarında Gazimağusa’da, H.G.(E-40)’nin ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 8 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup; soruşturma devam etmektedir.

2. 11.10.2019 tarihinde saat 18:30 sıralarında Gazimağusa Lefkoşa anayolu Haspolat yol kavşağı üzerinde kullanımında bulunan araç ile şüpheli görülen E.Ş.(E-37)’nin Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince üzerinde ve aracında yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.