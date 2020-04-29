Kanunsuz Uyuşturucu (Sentetik Cannabinoid) Tasarrufu

28.04.2020 tarihinde, saat 11:00 sıralarında İskele'de Ötüken kavşağında sokağa çıkma yasağı kapsamında polis tarafından gerçekleştirilen denetimler esnasında; E.K.(E-40)’nin kullanımında bulunan ve M.M.(E-32)’nin de yolcu olarak bulunduğu araç kontrol maksatlı durdurulmuştur. Bahse konu şahısların şüpheli hareketleri üzerine; üzerlerinde ve araçta yapılan aramada, içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sarma sigara bulunarak emare olarak

alınmıştır.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.