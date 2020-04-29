Kanunsuz Uyuşturucu (Sentetik Cannabinoid) Tasarrufu

28.04.2020 tarihinde, saat 11:00 sıralarında İskele'de Ötüken kavşağında sokağa çıkma yasağı kapsamında polis tarafından gerçekleştirilen denetimler esnasında; E.K.(E-40)’nin kullanımında bulunan ve M.M.(E-32)’nin de yolcu olarak bulunduğu araç kontrol maksatlı durdurulmuştur. Bahse konu şahısların şüpheli hareketleri üzerine; üzerlerinde ve araçta yapılan aramada, içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sarma sigara bulunarak emare olarak
alınmıştır.
Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.