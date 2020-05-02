Kanunsuz uyuşturucu (Sentetik Cannabinoid) Tasarrufu

01.05.2020 tarihinde saat 17.30 sıralarında ’da Lefkoşa’da Şht Ertuğrul Ahmet Sokak üzerinde
sokağa çıkma yasağı kapsamında polis tarafından gerçekleştirilen denetimler esnasında; S. K.(E-22)’nin şüpheli hareketleri üzerine; yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık yarım gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.
Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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