 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.383
  • Altın 144,409
  • Dolar 3,6117
  • Euro 3,9021
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAİstanbul'da alarm: Tüm giriş çıkışlar yarım saat sonra kapatılıyor

Kanunsuz uyuşturucu tasarrufundan 2 kişi tutuklandı

» »
Kanunsuz uyuşturucu tasarrufundan 2 kişi tutuklandı
Gazimağusa Limanı ve Gazimağusa’da bir araçta uyuşturucu bulundu.

Polis Basın Bülteninden alınan bilgiye göre 24.03.2017 tarihinde, saat 16.30 sıralarında, Gazimağusa Limanı içerisinde, A.Y.Ç.'nin (E-39) kullanımında bulunan tır ve dorsesi içerisinde polis tarafından yapılan aramada, dorse içerisine gizlenmiş vaziyette gümrüğe beyan edilmemiş 2.000 paket sigara ve üzerinde yapılan aramada ise tasarrufunda yaklaşık 1.5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu  olduğuna inanılan madde bulunmuştur. Adı edilen tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir

Yine aynı tarihte 21.00 sıralarında, Gazimağusa’da polis tarafından A.K.’nin kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ve içerisinde yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır. Adı edilen tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir. Aynı 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Örgütler Gazimağusa Hayvan Barınağı’ndaki eylemi askıya aldı10 Mart 2017 Cuma 16:04
  • Mağusa'daki sarsıntının sebebi belli oldu!10 Mart 2017 Cuma 11:30
  • Mağusa’da patlama mı oldu?09 Mart 2017 Perşembe 16:57
  • Gazimağusa Belediyesi’nden “8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri09 Mart 2017 Perşembe 14:51
  • Arter, Kamran Aziz için taziye mesajı yayımladı08 Mart 2017 Çarşamba 13:59
  • Bu bölgelere elektrik enerjisi verilemeyecek06 Mart 2017 Pazartesi 15:44
  • 1 Mart tarihi itibarı ile bu bölgeye su verilmesi yasaklandı!06 Mart 2017 Pazartesi 09:26
  • Elde edilecek gelir köpeklerin yem ve bakım ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlayacak05 Mart 2017 Pazar 10:42
  • Mağusa'da akıl almaz olay04 Mart 2017 Cumartesi 09:42
  • Geçitkale’de köy meydanına Atatürk heykeli dikildi03 Mart 2017 Cuma 12:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti