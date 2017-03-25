Kanunsuz uyuşturucu tasarrufundan 2 kişi tutuklandı

Gazimağusa Limanı ve Gazimağusa’da bir araçta uyuşturucu bulundu.

Polis Basın Bülteninden alınan bilgiye göre 24.03.2017 tarihinde, saat 16.30 sıralarında, Gazimağusa Limanı içerisinde, A.Y.Ç.'nin (E-39) kullanımında bulunan tır ve dorsesi içerisinde polis tarafından yapılan aramada, dorse içerisine gizlenmiş vaziyette gümrüğe beyan edilmemiş 2.000 paket sigara ve üzerinde yapılan aramada ise tasarrufunda yaklaşık 1.5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunmuştur. Adı edilen tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir

Yine aynı tarihte 21.00 sıralarında, Gazimağusa’da polis tarafından A.K.’nin kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ve içerisinde yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır. Adı edilen tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir. Aynı