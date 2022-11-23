‘Kanye West, Kim Kardashian’ın çıplak fotoğraflarını çalışanlarına gösterdi’

Kanye West'in eski eşi Kim Kardashian'ın müstehcen görüntülerini çalışanlarına gösterdiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

Son dönemde yaptığı açıklamalarla gündem olan ve Yahudi karşıtı sözleri nedeniyle birçok marka tarafından kara listeye alınan Kanye West ile ilgili gün geçmiyor ki yeni bir olay ortaya çıkmasın.

ABD merkezli Rolling Stones dergisi, dünyaca ünlü rap yıldızı Kanye West’in Kim Kardashian ile boşandıktan sonra eski eşine ait müstehcen görüntüleri çalışanlarına gösterdiğini iddia etti.

‘EŞİM AZ ÖNCE BANA BUNU GÖNDERDİ’

Dergi, West’in bunu ‘gözdağı verme taktiği’ olarak yaptığı öne sürüldü. Derginin iddiaları arasında West’in çalışanlarına porno izlettiği de yer aldı.

Rolling Stones, 2018 yılında West’in bir iş toplantısı sırasında çalışanlarına Kardashian’ın kendisine gönderdiği bir fotoğrafı gösterdiğini yazdı. İsmi açıklanmayan ve West için çalışan birinin sözlerine atıfta bulunan haberde, West’in toplantı sırasında “Eşim az önce bana bunu gönderdi” diyerek Kardashian’ın çıplak fotoğraflarını çalışanlara gösterdiğini yazdı.

Kanye West için Yeezy’de çalışan bir başka kişi de Rolling Stones’a West’in 2021 yılında kendisinden boşanan Kardashian’ın pornosunu ekibine izlettiğini öne sürdü.

WEST İLE İLGİLİ MEKTUP YAZDILAR

Dergi olayla ilgili soruşturma kapsamında farklı şirket çalışanlarına iddiaları yöneltirken, şirket çalışanlarının iddiaları doğruladığı ve West’in “açık görüntüler göstermekten veya gizli tutulması gereken durumlar hakkında konuşmaktan çekinmediğini” ifade etti.

Rolling Stones, Adidas’ın üst yönetimine durum hakkında bilgilendirilen bir mektup yazıldığını ve birçok üst düzey Yeezy çalışanının mektupta imzası olduğunu yazdı. West’in iş yerinde sürekli olarak küfürlü konuştuğu da mektuptaki iddialar arasında yer aldı.

Bir çalışan da West’in Adidas yöneticilerine iş toplantısı sırasında 30 dakikalık bir porno açtığını söyledi. Bu iddia daha önce de uluslararası basında geniş yer bulmuştu. Olayla ilgili ayrıntıları yayınlayan Rolling Stones, “Bir iş toplantısı sırasında West, telefonu yatay çevirip porno açmış. O sırada toplantıda olan biri ‘”Bu bir porno film mi?” diye sorduğunda West ona ‘evet’ yanıtını vermiş. Bunun üzerine toplantıdakiler söylenmeye başlarken, West’in zorla onları porno izletmeye devam ettiğini yazdı.