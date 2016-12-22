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Kanye West ve Kim Kardashian çifti ayrılmaktan vazmı geçti?

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Kanye West ve Kim Kardashian çifti ayrılmaktan vazmı geçti?
Kanye West ile Kim Kardashian uzun süre sonra tekrar birlikte görüldü

Boşanacağı iddia edilen ABD'li magazin yıldızı Kim Kardashian ve eşi Kanye West geçtiğimiz gün Santa Monica kentinde akşam yemeğinde bir araya geldi. 

21 Kasım'da psikolojik rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Kanye West, hastaneden taburcu olduktan sonra tuhaf davranışlarıyla dikkati çekti. Eşinin uyarılarına da aldırış etmeyen West ile Kardashian, uzun süredir bir arada görüntülenmiyordu. Boşanacağı iddia edilen ünlü çiftin durgun tavırları gözden kaçmadı.

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