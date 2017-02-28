Kaos GL, Guardian “LGBT Kahramanlar” listesinde

Guardian’ın “2017’nin LGBT kahramanları” listesine aday gösterilen ve ardından gazetenin kısa listesinde yer alarak yayınlanan aktivist ve örgütler arasında Kaos GL de yer alıyor.

Guardian gazetesi “2017’nin LGBT kahramanları kim” çağrısı yayınlayarak, okurlarından değişim yaratan aktivistleri “LGBT Kahramanlar” listesine aday göstermeye çağırdı. Okurlarından gelen aday önerilerini değerlendiren Guardian “kısa listesini” yayınladı.

Kaos GL Derneği de “Queer Çalışmaları” dersi ile aday gösterildi ve Guardian’da yayınlanan kısa listede yer aldı. Kaos GL’yi aday gösteren Ömer Akpınar gerekçelerini şöyle açıklamıştı:

Akademik özgürlük ve bağımsızlık için dayanışma

“Kaos GL’yi akademik düzeydeki dayanışmasından dolayı aday gösteriyorum. Kaos GL 2013 yılında Ankara Üniversitesi’nden queer çalışmaları dersi başlattı.

“Türk hükümeti muhalif seslere dönük bir cadı avı başlattı ve bunun sonucunda ülkedeki çok sayıda akademisyen ihraç edildi. Ankara Üniversitesi son akademik sessizleştirme dalgasının merkez üssüydü. Önümüzdeki dönem Queer Teori dersini yürütmesi planlanan akademisyen işini kaybetti.

“Kaos GL, akademik özgürlük ve bağımsızlık için dayanışmayı örgütlüyor. Muhalif olmanın işinizi kaybetmek anlamına geldiği bir ülkede bu çalışmaların çok özel bir tür aktivizm olduğunu düşünüyorum.

“Kaos GL’nin çalışmaları bununla sınırlı değil. 2 milyondan fazla Suriyeli mültecinin yer aldığı ve sahici bir iltica politikasının olmadığı bir ülkede LGBTİ mültecileri desteklemesi çok kıymetli. Ayrıca Kaos GL akademik çalışmalarını hakemli akademik bir dergiye dönüştürerek Türkiye’de bir ilke imza attı.”

Diğer adaylar

Aday gösterilip Guardian’ın listesinde yayınlananlar arasında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısına katılarak LGBTİ mültecilerin durumuna ilişkin konuşan Suphi Nahas, Brezilyalı eşcinsel milletvekili Jean Wyllys, Trans vlogger Chase Ross ve dünya genelinden başka aktivist ve oluşumlar da yer alıyor.