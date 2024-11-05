"Kaos var ama Meclis'te değil, hükümette..."

"Kaos var ama Meclis'te değil, hükümette..."

CTP Genel Başkanı Erhürman, Meclis'te yaşanan krizin nedeninin hukuka uygun bir şekilde Meclis Başkanı seçemeyen hükümet olduğunu öne sürerek, algı operasyonuyla halkın aklıyla dalga geçildiğini savundu. CTP Genel Başkanı Erhürman, Meclis'te yaşanan krizin nedeninin hukuka uygun bir şekilde Meclis Başkanı seçemeyen hükümet olduğunu öne sürerek, algı operasyonuyla halkın aklıyla dalga geçildiğini savundu.