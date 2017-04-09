Kapadokya’da balon düştü ! Ölü ve yaralılar var

Kapadokya'da Göreme’den ters rüzgarın etkisiyle sürüklenerek elektrik tellerine çarpan sıcak hava balonunda bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden kişinin Fransız turist Vincent Cavmantat olduğu belirlendi.

Nevşehir’in Göreme Beldesi’nden günün erken saatlerinde havalandıktan sonra Ürgüp'ün Ortahisar beldesi yakınlarındaÿ aldığı ters rüzgar sonucu sürüklenen sıcak hava balonunun yüksek gerilim hattına çarpması sonucu meydana gelen kazada ölen kişinin Fransız turist Vincent Cavmantat olduğu belirlendi.

Sıcak hava balonu Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı rtahisar beldesi Üzengi Mevkii’nde ters rüzgarla karşılaştı. Pilotun yükselme çabasına karşın bir süre sürüklenen sıcak hava balonu yüksek gerilim taşıyan elektrik tellerine çarparak, sert iniş yaptı.

Balonun sepetindeki aralarında turistlerin de bulunduğu büyük bölümü tatilci, 20 kişi yaralandı. Sepetteki Fransız erkek turist ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılara ilk müdahaleyi kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaparken yaralılar Nevşehir Devlet, Özel Kapadokya ve Versa Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların büyük bölümünün ayakta tedavi edilerek taburcu edildi. Yataklı tedaviye alınanların vücutlarında kemik kırılmaları olduğu belirtildi.

Kapadokya'da turistlerin ilgi gösterdiği sıcak hava balon turlarına rüzgar ve yağmur nedeniyle 3 gün ara verilmişti. Bölgede etkili olan rüzgar ve yağmur nedeniyle 5 Nisan’da ara verilen uçuşlar, hava şartlarının normale dönmesinin ardından yeniden başladı.

Nevşehir’de geçen şubat ayında da sıcak hava balonunun sert iniş yapması sonucu Danimarkalı turist hayatını kaybetmişti. 14 Mart’ta ise sıcak hava balonlarının rüzgar nedeniyle sert iniş yapması sonucu yaralanan 49 turist tedavi altına alınmıştı.