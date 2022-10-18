Kapadokya'da balon kazası: İki ölü, üç yaralı

Nevşehir' in Avanos ilçesine bağlı Zelve Ören Yeri mevkiinden bu sabah saatlerinde havalanan sıcak hava balonunun yaptığı kazada ilk belirlemelere göre iki kişi hayatını kaybetti, üç kişi de yaralandı.

DHA'nın haberine göre kaza balonun Kavak beldesi Killik bölgesinde rüzgâr artışı nedeniyle sert iniş yapması sonucu meydana geldi.

Kazada hayatını kaybeden ve yaralananların tümünün İspanyol turistler olduğu belirtildi.

Nevşehir Valiliği'nden olaya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İlimiz Avanos ilçesi Zelve Ören Yeri mevkisinden bu sabah 07.25’te havalanan özel bir şirkete ait TC-BBR tescil numaralı sıcak hava balonu, merkeze bağlı Kavak beldesi Killik bölgesinde saat 08.50'de beklenmedik rüzgâr artışı nedeniyle sert iniş yapmıştır. Kazanın ardından tüm ekiplerimiz olay yerine sevk edilmiştir. İniş esnasında balonda bulunan toplam 28 yolcu ve 2 mürettebattan İspanyol uyruklu 2 yolcu hayatını kaybederken İspanyol uyruklu 3 yolcu ise yaralanmıştır. Yaralıların tedavileri ilimizdeki çeşitli hastanelerde devam etmekte olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. İlk belirlemelere göre olayın beklenmedik rüzgâr artışından kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Kaza ile ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."