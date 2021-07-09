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Kapalı Alanlara Girişte Test İstenecek

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Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda, girişlerde PCR/Antijen testi istenecek aktiviteleri açıkladı.
Kapalı Alanlara Girişte Test İstenecek

Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda, girişlerde PCR/Antijen testi istenecek aktiviteleri açıkladı.

Açıklamaya göre, girişlerde aşılı kişilerden son 7 gün içinde yapılmış negatif PCR/Antijen testi, aşısız kişilerden ise son 72 saat içinde yapılmış negatif antijen testi istenecek aktiviteler şöyle;

“Otel/casino; Restoranların, pastanelerin, kafelerin ve meyhanelerin kapalı alanları; Bar  ve Clublar; Kahvehanelerin, kıraathanelerin, kafeteryaların ve lokallerin kapalı alanları; İnternet kafeler; Bet ofisler; Gece Klübleri; Profesyonel sanatçıların tiyatro/konser/sergi gösterileri; Sinema salonları; Kapalı ve açık spor salonları; Yüzme havuzları; Boks, güreş ve yakın dövüş spor müsabakaları; Açık alanlarda yapılacak müsabakalar; Kapalı spor salonları (fitness, bireysel); Lunapark, tombala vb. Etkinlikler; İbadethaneler”

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