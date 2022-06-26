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Kapalı çekmecede muhafaza edilen toplam 26.650 TL, 160 ABD Doları ve 100 Euro nakit para çalındı

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Kapalı çekmecede muhafaza edilen toplam 26.650 TL, 160 ABD Doları ve 100 Euro nakit para çalındı
Kapalı çekmecede muhafaza edilen toplam 26.650 TL, 160 ABD Doları ve 100 Euro nakit para çalındı

25.06.2022 tarihinde, saat 15:30 raddelerinde Ercan Havalimanı içerisinde bulunan bir kiralık araba şirketine ait ofis içerisinden kilitsiz ve kapalı çekmecede muhafaza edilen toplam 26.650 TL, 160 ABD Doları ve 100 Euro nakit para çalınmıştır.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen A.Ö.(E-32) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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