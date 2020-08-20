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Kapalı kent Maraş'ta çalışmalar hızlanıyor

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Mavroyannis, Maraş’ın Kuzey kısmında inşaat çalışmalarının başladığını ve kapalı kentin sahil kısmında da çalışmaların başlayacağını kaydetti.
Kapalı kent Maraş'ta çalışmalar hızlanıyor

Alithia gazetesi “Maraş’ın Açılması Hızlı Bir Tempoda Gerçekleştiriliyor” başlıklı haberinde, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Birleşmiş Milletler’deki (BM) Daimi Temsilcisi, Büyükelçi ve müzakereci Andreas Mavroyannis’in CNA’a verdiği demeçte, Kıbrıs sorununun, Doğu Akdeniz’deki krizin yatıştırılması için bir pakete konması ve geniş çaplı bir Türk-Yunan diyaloğunda bir “dipnota” dönüştürülmesi tehlikesinden söz ettiğini yazdı.

Demecinde Kıbrıs sorunundaki diyalogun yeniden başlaması perspektifinden de söz eden Mavroyannis, prosedürel bir anlaşma için imkan olduğunu, ancak Türklerin yoğun bir tempoda Maraş’ın açılması konusunda hareket etmekte olduklarını kaydetti.

Kapalı bölge Maraş’ın açılması konusundaki gelişmelerden söz eden ve konuyla ilgili olarak Kıbrıs’ın kuzeyinde büyük anlaşmazlıklar bulunduğunu söyleyen Mavroyannis, bu çerçevede Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis’in kısa zaman önce yeniden gündeme getirdiği karma bir teknik komite kurulması olasılığını tartışmak istemeyen bir kısım Kıbrıstürkler olduğunu kaydetti.

Maraş’ın açılmasının anlık bir mesele olmadığını ve bunun hızlı tempoda gerçekleşmeye başlayan bir şey olduğunu dile getiren Mavroyannis, “bu iş burada biter” denilen anın hangi an olduğunu sorarak, bu anı aştıklarına inandığını dile getirdi.

Mavroyannis, Maraş’ın Kuzey kısmında inşaat çalışmalarının başladığını ve kapalı kentin sahil kısmında da çalışmaların başlayacağını kaydetti.

Mavroyannis, bu gelişmelerin önlenmesinin gerçek yolunun uluslararası toplumun nüfuzu ve baskısından geçtiğini dile getirerek, bunu başarmaları gerektiğini ancak bunun oldukça zor bir argümandan ibaret olduğunu da ifade etti.

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