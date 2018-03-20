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Kapalı köpeği bile zehirlediler

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KKTC’nin birçok bölgesinde, hayvanları zehirlenmeyi adet haline getiren bazı kişi veya kişiler, Ötüken köyünde kapalı bir yerde bulunan av köpeğini bile zehirlemekten geri durmadılar.
Kapalı köpeği bile zehirlediler

Taner ULUTAŞ

İnsanlıktan nasibini almadıkları öne sürülen bazı kişi veya kişiler Ötüken’de sakin Ahmet Tuğcu’yaait köpeği zehirleyerek ölümüne neden oldular.  Ahmet Ötüken sosyal meyada yaptığı paylaşımında İnsan diye gezin ortalıkta,Allah belanızı versin katiller. Zehir attılar. Bu O…. çocuğu diyerek tepkisini dile getirdi. Sosyal Medyada köpeği zehirleyene karşı tepkiler giderek büyürken, yazılan mesajlarda kapalı hayvana bile kıydılar. Kim yaptıysa beşbeter olsun denildi.

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