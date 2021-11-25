  • BIST 1.813,45
  • Altın 702,32
  • Dolar 11.9995
  • Euro 13.472
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKADSÖ'den korkutan "Avrupa" uyarısı: 700 bin kişi daha ölebilir

Kapalı Koroner Bypass Ameliyatları İlk Kez Kıbrıs’ta

» »
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Ekibi İle Kapalı Koroner Bypass Ameliyatları İlk Kez Kıbrıs’ta!
Kapalı Koroner Bypass Ameliyatları İlk Kez Kıbrıs’ta

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, kalp kapağı, kalp delikleri ve kalp tümörleri ameliyatlarının yanı sıra koroner bypass operasyonlarını da mini kesi ile uygulanan kapalı yöntemle yapıyor

Yakın geçmişe kadar göğüs kemiği ortadan kesilerek açık şekilde gerçekleştirilen koroner bypass ameliyatları, günümüzde yerini kapalı yöntem olarak da bilinen ve mini kesi ile gerçekleştirilen ameliyatlara bırakıyor. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde uzun yıllardır uygulanan minimal invaziv kalp ameliyatları (kalp kapağı, kalp delikleri, kalp tümörleri) ile birlikte artık koroner bypass ameliyatları da mini kesilerle yapılıyor. Böylece hastaların yoğun bakımda kalış ve iyileşme süresi kısalıyor. Bu zorlu süreç daha çabuk, ağrısız ve konforlu atlatılıyor.

Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz: “Koroner bypass ameliyatları artık mini kesilerle yapılacak.”

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, minimal invaziv kalp cerrahisi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kalp kapakları, kalp deliği (ASD) ve kalp tümörlerinde sağ meme altından açılan mini kesilerle yapılan operasyonlarının Prof. Dr. Barçın Özcem ve Yrd. Doç Dr. Özlem Balcıoğlu’nun da yer aldığı ekiple Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yıllardır başarıyla uygulandığını söyleyen Prof. Dr. Korkmaz, “Koroner bypass ameliyatları da artık hastanemizde sol meme yanından mini kesilerle yapılacaktır” dedi.

Mini kesilerle yapılan kalp ameliyatlarıyla 15 günde normal hayata dönmek mümkün

Teknolojik donanım ve hekim deneyimi gerektiren minimal invaziv kalp ameliyatları hasta için birçok avantaj sağlıyor. Yaklaşık 4-6 cm arasında değişen kesilerle gerçekleştirilen ameliyatlar sayesinde, daha az kemik ve doku hasarı, daha kısa süreli hastane yatışı, daha az enfeksiyon ve daha düşük kanama riski oluşuyor. Daha az ağrı ve daha küçük yara izi ile hasta konforu artıyor.

Geleneksel yöntemle, göğüs kemiği kesilerek yapılan kalp ameliyatlarında günlük hayata dönüş 1,5 ay gibi uzun bir süre gerektirirken, mini-bypass ameliyatlarında 4-5 gün içinde taburcu olmak 10-15 gün içinde ise eski günlük yaşantıya dönmek mümkün.

İşleri nedeniyle çalışma hayatına uzun süre ara vermeyi göze alamayan çoğu hastanın ameliyatını erteleyerek hayati risk aldığını ya da uzun vadede çok daha faydalı olacak ameliyat yerine balon-stent girişimlerini tercih ettiğini söyleyen Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, mini-bypass ameliyatlarının neredeyse bir ömür boyu koruma sağladığını söylüyor.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 21 Eşsiz Sergisi Ücretsiz Olarak Devam Ediyor15 Kasım 2021 Pazartesi 15:49
  • Günsel: Bütün Halkımızı Bu Anlamlı Törene Katılmaya Davet Ediyoruz14 Kasım 2021 Pazar 12:54
  • Yakın Doğu İlkokulu’ndan Cumhuriyet Yol Koşusu’nda Çifte Şampiyonluk13 Kasım 2021 Cumartesi 15:43
  • YDÜ'de bulunan Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi10 Kasım 2021 Çarşamba 16:56
  • Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin Üç Yeni Sergisi Bir Araya Geliyor09 Kasım 2021 Salı 15:08
  • YDÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri Büyük Han’da belgesel fotoğrafçılığı atölyesi gerçekleştirdi08 Kasım 2021 Pazartesi 14:58
  • Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin Sergisi Açılıyor07 Kasım 2021 Pazar 12:22
  • Yakın Doğu Üniversitesi’nin düzenlediği 8. Uluslararası Medya Çalıştayı Başladı06 Kasım 2021 Cumartesi 11:24
  • 5. Uluslararası Doğal Kaynaklar Ve Sürdürülebilir Çevre Yönetimi Konferansı Başlıyor05 Kasım 2021 Cuma 15:51
  • Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele, Cumhuriyet Bayramı'nda teslim ediliyor04 Kasım 2021 Perşembe 13:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti